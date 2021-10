Remis le Rapport sur la diversité linguistique et la langue française en Europe

Le groupe de travail pour la francophonie et le multilinguisme au sein des institutions européennes - dont faisait partie l’assesseur valdotain à l'Education, Luciano Caveri - a remis la semaine passée à M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, et à M. Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, son rapport sur la diversité linguistique et la langue française en Europe.

”Une belle expérience - souligne l’assesseur Caveri - pour mieux comprendre l’effort pour une francophonie dynamique. Le rapport établit un constat circonstancié et chiffré de l’état du multilinguisme et notamment de l’usage de la langue française dans les institutions européennes. Il souligne les défis à relever et formule des recommandations de court et de moyen terme pour œuvrer en faveur d’une plus grande diversité linguistique au sein des institutions européennes et dans les Etats membres. Il faut le faire pour contrecarrer l’espace excessif donné à la langue anglaise, entre autre aujourd’hui largement minoritaire après la sortie du Royaume Unie de l’Union européenne”.

Ces recommandations s’avèrent utiles en vue d’un plan d’action pluriannuel avant la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui débutera au mois de Janvier.