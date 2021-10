Piolets d’Or Les plus beaux exploits de l’alpinisme moderne

Chaque année, depuis 1992, les alpinistes auteurs des ascensions les plus remarquables sont distingués par un Piolet d’Or. Cet ouvrage présente les itinéraires d’exception accomplis par ces alpinistes audacieux et nous fait découvrir leurs aventures dans les plus belles montagnes du monde.

Plus de 60 voies ouvertes sur des parois et des sommets de légende par plus de 100 alpinistes, les meilleurs du moment, originaires des quatre coins de la planète.

Une véritable histoire du «grand alpinisme moderne». Depuis 2009, un Piolet d’Or Carrière est aussi décerné à quelques grands noms de l’alpinisme, comme Walter Bonatti, Reinhold Messner, Robert Paragot, Doug Scott, etc. Préface de Victor Saunders, président de l’Alpine Club, et Christian Trommsdorff, président du Groupe de haute montagne.

«Les exploits pour lesquels les Piolets d’Or sont décernés ne sont rien sans les histoires qu’ils racontent. C’est cet ensemble qui constitue véritablement le grand alpinisme.» Reinhold Messner

Les auteurs

David Chambre est un grimpeur passionné depuis toujours. Après la découverte de l’escalade sur les rochers de Fontainebleau, il se lance dans les grands itinéraires alpins du Mont-Blanc tout en poursuivant des études de géographie à la Sorbonne.

Durant les années 1980, il fait partie des premiers grimpeurs professionnels et se spécialise dans l’escalade libre, tout en parcourant le monde. Il partage sa passion en écrivant des nouvelles et des articles historiques dans la plupart des revues de montagne et d’escalade.

Claude Gardien est né en 1953 à Dijon. Il fait ses débuts en escalade sur les falaises de Bourgogne et ses premiers pas d’alpiniste à 15 ans. Il devient guide quelques années plus tard, et publie ses premiers articles dans la presse spécialisée qui vient de naître.

Pendant plus de vingt ans, il vit le métier de guide sous toutes ses facettes : petites et grandes courses, ski, voyages lointains, travaux acrobatiques, organisation d’événements ou stages d’entreprise. Son travail de journaliste prendra au fil des ans de plus en plus de place jusqu’à ce qu’il devienne rédacteur en chef du magazine Vertical. Grimpeur toujours aussi passionné, il conjugue son alpinisme sur le mode du bonheur et de l’amitié.