Il tenente colonnello Gioffreda nuovo comandante del Reparto operativo CC di Aosta

Il tenente colonnello Tommaso Gioffreda, 53 anni, originario di Lecce, è il nuovo comandante del Reparto operativo dei carabinieri della Valle d'Aosta. Subentra al parigrado Maurizio Pinardi che a sua volta va a dirigere l'Ufficio comando del Gruppo.

Gli ufficiali sono stati presentati oggi lunedì 25 ottobre dal comandante dell'Arma in Valle d'Aosta, il colonnello Giovanni Cuccurullo. A completare il quadro dei nuovi ufficiali è il capitano Alberto Canevaghi, al comando della Compagnia di Saint-Vincent/Chatillon al posto del capitano Carmelo Mossucca.

Dal 2012 al 2017, Gioffreda è stato comandante della Compagnia Carabinieri di Savigliano (Cuneo); nel 2017 con il grado di maggiore è stato trasferito al Comando provinciale di Biella quale comandante del Nucleo investigativo; di seguito, ha comandato la Sezione indagini scientifiche del Comando provinciale di Torino.

Dal 2018 al giorno di assunzione del comando della Compagnia di Saint Vincent-

Chatillon, il capitano Cavenaghi ha diretto una delle Compagnie Operative del 13°

Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, facente parte dei Reparti della Seconda Brigata Mobile Carabinieri, specializzati in compiti di prevenzione del terrorismo in Italia e in incarichi di proiezione all’estero in aree sensibili.