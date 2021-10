Consiglieri regionali di Lega VdA e Pour l'Autonomie abbandonano lavori Consiglio Valle

"Questo Consiglio non dovrebbe avere luogo". Lo ha detto Andrea Manfrin, capogruppo della Lega VdA, in apertura della seduta straordinaria del Consiglio Valle, dopodiché i due gruppi di opposizione, Lega e Pour l'Autonomie, hanno abbandonano l'Aula.

"Serve chiarezza sulla composizione della maggioranza, chiediamo ci sia entro la prossima seduta di mercoledì 3 e giovedì 4 novembre", ha aggiunto il capogruppo di PlA, Marco Carrel. Il Consiglio si era riunito mercoledì scorso, ma la seduta era stata rinviata dopo l'uscita dalla maggioranza di Erika Guichardaz e Chiara Minelli, che però sono rimaste nel gruppo del Progetto Civico Progressista. I consiglieri di Lega e PlA, venerdì, avevano abbandonato anche la seduta della Seconda commissione.



Manfrin ha sottolineato: "Lo abbiamo detto in comunicati stampa, lo abbiamo anticipato ai capigruppo. Una situazione di questo tipo non si era mai verificata, mercoledì l'Assemblea consiliare ha convenuto quasi all'unanimità che non si potesse proseguire con i lavori. È un pregiudizio nel funzionamento degli organi, le commissioni vanno composte proporzionalmente tra maggioranza e minoranza: un gruppo ha consiglieri in maggioranza e in minoranza. C'è necessità di coerenza e di chiarezza".