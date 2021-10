Due classi scolastiche in quarantena Covid

Il servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha disposto, ad oggi, la quarantena Covid-19 per due classi della scuola primaria. Lo comunica l'assessorato all'Istruzione in una nota. Il provvedimento

Coinvolge 28 alunni e quattro docenti, il provvedimento di quarantena Covid-19 disposto oggi dalla Usl VdA per due classi della scuola primaria. Si è reso necessario dopo che uno degli insegnanti è risultato positivo al virus.

Intanto è di oggi la notizia che il nuovo sciopero proclamato sino al 31 ottobre dalla Federazione dei sindacati italiani categoriali-Fisi contro l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro sta causando disagi a Pont-Saint-Martin, dove per carenza di personale causa agitazione sindacale sono stati sospesi i servizi di refezione scolastica, scuolabus e pre/post scuola.

Il Comune di Pont Saint-Martin, però, su iniziativa del sindaco, Marco Suquet, si è accollato l’onere di far rispettare il servizio in modo 'alternativo' ma a sue spese; pertanto i bambini potranno usufruire dei servizi in maniera regolare.