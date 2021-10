Il Convegno nazionale 'Dante e la scuola' conclude l'anno dantesco della Fondazione Sapegno

SI svolgerà mercoledì 10 novembre, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale ad Aosta, il convegno 'Dante e la scuola'. "Il 2021 si avvia alla sua conclusione e, con lui, i numerosi eventi che hanno caratterizzato la celebrazione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri - spiega Giulia Radin, direttrice della Fondazione Sapegno - noi abbiamo incentrato le nostre attività su questa commemorazione, allestendo un’esposizione con le illustrazioni di Lorenzo Mattotti dedicate all’Inferno, focalizzando le nostre Rencontres de l’Archet sull’influenza esercitata dalla Commedia sulla tradizione letteraria e iconografica occidentale e proponendo diverse lecturae Dantis nel corso dell’estate. Concludiamo l’anno dantesco con questo convegno nel corso del quale esperti di rilevanza internazionale si confronteranno sul ruolo che la Commedia può e deve rivestire nella scuola, e sulle possibili strategie di lettura del testo in chiave didattica".

Il convegno è organizzato nel giorno in cui il critico letterario valdostano Natalino Sapegno, cui è intitolata la Fondazione, avrebbe compiuto 120 anni (era nato ad Aosta il 10 novembre 1901). Il suo nome resta ancora oggi indissolubilmente legato a Dante, che milioni di studenti italiani hanno letto grazie alla mediazione del suo celeberrimo commento alle tre cantiche.

I posti in sala sono riservati ai docenti delle scuole secondarie valdostane iscritti al convegno attraverso l’apposita piattaforma della Sovraintendenza regionale agli Studi.

Tutti gli altri docenti interessati potranno seguire l’iniziativa in diretta streaming e porre delle domande ai relatori attraverso il numero whatsapp che verrà fornito loro all’atto della registrazione sul portale: https://www.sapegno.it/elenco-<wbr></wbr>eventi.

Per informazioni: segreteria@sapegno.it.

Il convegno potrà anche essere seguito in live streaming su:

L’evento è organizzato dalla Fondazione Centro studi storico-letterari Natalino Sapegno onlus in collaborazione con la Regione autonoma Valle d’Aosta e con il patrocinio del Comitato nazionale Dante 2021 per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Alighieri, dell’Accademia della crusca, della Fondazione I Lincei per la Scuola, della Società Dantesca Italiana. dell’Associazione degli Italianisti edell’Associazione degli Italianisti - Sezione Didattica.

Le attività della Fondazione Sapegno sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.