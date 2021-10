Courmayeur: Nelle edicole La Tsapletta di settembre

Nelle 32 pagine di questa uscita sono tanti i temi affrontati e i racconti legati alla montagna, al territorio di Courmayeur e ai principali eventi di attualità che hanno interessato nel corso dell’estate il paese ai piedi del Monte Bianco.

Il numero si apre con una panoramica dei principali appuntamenti e opportunità di scoperta del territorio che offre la stagione autunnale. Tra i grandi eventi il Courmayeur Ladies Open, Torneo internazionale di tennis WTA250, una première assoluta, in programma dal 23 al 31 ottobre, che porterà al Courmayeur Sport Center le più grandi tenniste del momento.

Lo sport è ancora in primo piano nelle iniziative raccontate nell’articolo dedicato alla Comunità Europea dello Sport 2021 –Aces : video suggestivi, interviste ai grandi campioni e maestri dello sport della Valdigne, bandiere dedicate ai testimonial sportivi , vestono il territorio e il web, per valorizzare e rendere protagonisti i valori e la vocazione sportiva delle Valli del Monte Bianco.

Nelle pagine dedicate alla biblioteca si ripercorrono le principali suggestioni degli eventi estivi raccontati nelle recensioni scritte direttamente dal pubblico che è stato presente ai tanti appuntamenti. Si racconta poi il lavoro portato avanti nella programmazione degli eventi online, nuova dimensione sviluppata dalla biblioteca e dal suo team, non manca poi la rubrica dedicata alla creatività e alle “vignette” di Sad&Poe (Marta Bencini e Cédric Tampan) due giovani creativi di Courmayeur.

Nella sezione “Vita di Comunità” tre pagine sono dedicate a Don Mario Tringali, intervistato da Césarine Pavone che ci offre anche un interessante approfondimento storico sui parroci che si sono alternati a Courmayeur nel tempo. Don Mario, dopo 13 anni di ministero a Courmayeur, ha passato il testimone a Don Gregorio Mrowczynski, a seguito del riassetto territoriale voluto dal Vescovo Mons. Franco Lovignana. Non mancano poi il bilancio positivo degli eventi culturali e della tradizione della Parrocchia di Santa Margherita di Entrèves, così come alcune curiosità legate ai Volontari del Soccorso di Courmayeur con un approfondimento sulla nuova ambulanza e l’addio al trentennale “pandino”.

La dimensione della montagna è protagonista negli articoli di Guido Andruetto, che ci racconta del cristallier del Monte Bianco, il noto Franco Lucianaz; di aerei e ghiacciai e altre scoperte svelate dai cambiamenti climatici ci scrive invece Gianni Boschis, attraverso una ricostruzione attenta e interessante. Il valore culturale dei ghiacciai, l’audacia degli uomini della montagna, l’evoluzione della percezione delle Terre Alte, l’estetica del sublime ispirata dai Ghiacciai del Monte Bianco e raccontata attraverso le opere di grandi pittori, filosofi e scienziati è infine l’oggetto del Café Citoyen, all’interno del progetto “Piter Parcours”, di cui ci scrive Jessica Cavallero.

La Tsapletta, periodico culturale della biblioteca di Courmayeur, offre poi tanti altri articoli tutti da leggere e scoprire in questo numero che come sempre è possibile scaricare in formato PDF anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.