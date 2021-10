Avvio della procedura per l'elezione del Difensore civico

base alla legge regionale n. 17/2011 che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, è previsto che tre mesi prima della scadenza del mandato sia avviato il procedimento per la sua elezione.

I requisiti per la candidatura sono i seguenti: residenza in Valle d'Aosta da almeno 5 anni; laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza; età superiore ai 40 anni; non aver riportato condanne penali; conoscenza della lingua francese. Non è eleggibile chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni la carica di membro del Parlamento europeo o del Parlamento italiano, Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale della Valle d'Aosta, Sindaco o Assessore nei Comuni valdostani, Consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti; un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali; cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.

Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione e può essere rieletto una sola volta. L'attuale Difensore civico, Enrico Formento Dojot, al suo secondo mandato, è stato eletto l'11 gennaio 2017.

Le proposte di candidatura devono pervenire all'Archivio del Consiglio regionale, in piazza Deffeyes ad Aosta, al primo piano di Palazzo regionale, entro le ore 17.00 di giovedì 4 novembre 2021. Possono essere presentate a mano, direttamente all'Archivio del Consiglio, a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it

In allegato, l'estratto del bollettino ufficiale della Regione e il modulo di candidatura.

Il link per consultare la pubblicazione online è il seguente:

https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2021/49-2021-3.pdf#Page=10