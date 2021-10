Le grida di una donna mettono in fuga i vandali dal 'cantierone' abbandonato di via Brocherel

"Io abito in via Monte Emilius, dietro al mostro incompiuto di via Brocherel". Inizia così (il 'mostro incompiuto' è il cantiere quasi terminato ma da anni abbandonato del Centro polifunzionale) sulla pagina Facebook di 'Sei di Aosta se' la segnalazione di una residente aostana che, spiega, ieri pomeriggio ha visto "tutte le finestre aperte (al Centro ndr) e un gruppo di ragazzini che buttavano rottami dai balconi...per altro senza ringhiere".

Pensando subito all'incolumità di quei ragazzi e a quella di chi magari poteva trovarsi 'sotto' il lancio sconsiderato, l'aostana ha chiamato la Polizia locale, che però "mi dice di aver le due pattuglie già impegnate ..quindi di chiamare i carabinieri". Allora lei rifà il 112 e si fa passare il centralino dell'Arma, ma anche in questo caso "mi rispondono di chiamare una pattuglia... (?)".

A quel punto la donna ha fatto la cosa più semplice: "Vado sul balcone e faccio quattro urli...i ragazzini scappano...". Poi, "visto il forte vento e tutte le finestre aperte, decido di avvisare il Comune che mandi qualcuno a vedere di mettere a posto" ma..."Il centralino chiude alle 16...Aiaiai...appoggiamoci alle Istituzioni".