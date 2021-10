Saint Vincent: Consiglieri Antonio Iiriti e Carmen Jacquemet delusi per ritardi interventi col du Joux

“Ci aspettavamo di veder partire i lavori, considerati gli oltre 3 milioni di euro lasciati in dote dalla precedente amministrazione e l’attenzione dedicata agli impianti sciistici del Col de Joux, dalla attuale maggioranza, in campagna elettorale, invece dopo un anno… ancora niente”. I consiglieri di minoranza, Antonio Iiriti e Carmen Jacquemet, commentano così quanto emerso dal Consiglio comunale di Saint Vincent che è tornato a riunirsi.

Tra i temi più dibattuti, la richiesta di aggiornamenti sulla situazione del Col de Joux, la recente variazione alla viabilità in centro, il ripristino della figura del collaboratore scolastico nella scuola primaria e la soppressione del servizio ''Pedibus''.

Nel corso del Consiglio Comunale è stata presentata un'interpellanza in via urgente riguardante gli aggiornamenti sulla situazione degli impianti di risalita al Col de Joux, oggetto di revisione tecnica e tema principale della campagna elettorale della maggioranza alle scorse elezioni comunali.

“Sarebbe stato opportuno presentare, nei tempi – spiega i due consiglieri in relazione agli impainti di Col du Joux - un progetto sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale tenendo conto degli ultimi dati, giugno 2021, che emergono da uno studio condotto dai ricercatori Arpa Valle d'Aosta sugli impatti dei cambiamenti climatici sul regime idrogeologico regionale”.

Nella sua risposta l'Assessore allo sport ed Ambiente Montano, Alex Sabolo, ha confermato le difficoltà altimetriche e climatiche del sito indicando che nel progetto è necessario prevedere la fruizione degli impianti anche nella stagione estiva affiancando un'offerta diversa dallo sci. L'Assessore Sabolo ha quindi anticipato che per la stagione invernale gli impianti resteranno chiusi in attesa del progetto di riconversione.

Sul tema della viabilità, a seguito di una recente variazione sostanziale nella zona centrale del Paese e oggetto di successive problematiche, articoli di giornale e dibattiti sui social, il gruppo di minoranza Iiriti Jacquemet aveva chiesto la sospensione, con effetto immediato, delle modifiche da poco apportate e la convocazione della commissione Lavori Pubblici per studiare, congiuntamente, la soluzione migliore.

I gruppi hanno inoltre sottolineato come la scelta di modificare la viabilità in modo permanente sia avvenuto in forma urgente e senza la discussione in Consiglio Comunale attraverso ordinanza sindacale.

La consigliera Jacquemet, chiedendo conferma al segretario, ha precisato che le modifiche permanenti alla viabilità richiedono, essendo atti di indirizzo, l’approvazione preventiva del Consiglio, cosa che non è avvenuta.

Spiega la Consigliera Jacquemet: “Abbiamo apprezzato che la maggioranza abbia accolto la nostra mozione, che impegna la maggioranza ad un confronto in commissione Lavori Pubblici, per trovare una soluzione, considerato che tutti hanno riconosciuto che il senso di marcia ottimale è quello che vede la percorrenza di via Mons Alliod in discesa”.

“Quello che ci preme – ha concluso la consigliera - è dare una risposta ai bisogni della cittadinanza, tutta!”.