Bertin 'ho saputo dai giornali di essere indagato, non ho ricevuto nulla'

«Ci tengo a dire che ho appreso dai giornali che ci sarebbe un procedimento nei miei confronti, tuttavia io non ho ricevuto al momento alcunché dall'autorità giudiziaria. Non posso far altro che ribadire quanto già detto, ossia che il Consiglio regionale non ha competenza e che l'Ufficio di Presidenza non ha assunto alcuna deliberazione riguardo alla campagna vaccinale. Chi dice o scrive il contrario si sbaglia. Sono fiducioso che l'Autorità giudiziaria farà chiarezza in tempi brevi sulla questione.» Il Presidente Alberto Bertin ha aperto così i lavori dell'adunanza consiliare, convocata oggi, mercoledì 6, e domani, giovedì 7 ottobre 2021, per discutere un ordine del giorno composto di 50 punti, ricordando che il mese di ottobre è dedicato alla campagna Nastro Rosa 2021 per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori, promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con la Regione.

Bertin è tornato sull'inchiesta giudiziaria che lo vedrebbe coivolto in relazione alle vacinazioni a 'furbastri'.

Il Presidente Bertin ha anche comunicato che lunedì 4 ottobre, il gruppo Progetto Civico Progressista ha comunicato di aver designato i Consiglieri Paolo Cretier e Andrea Padovani rispettivamente Capo e Vice Capogruppo.

Il Presidente Bertin ha poi riferito di aver partecipato in videoconferenza ai lavori del coordinamento dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

«Dalla riunione - ha specificato - è emersa la necessità, non più rinviabile, di una modifica della legge n. 18 del 1979 che norma l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, tema che avevo già sottoposto all'attenzione della Ministra Gelmini. In questo senso sarebbe utile garantire ai cittadini di tutte le regioni almeno un rappresentante al Parlamento europeo: una necessità sentita ancor più dai territori ad autonomia speciale. Abbiamo quindi deciso la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico che si occuperà di elaborare una prima bozza di modifica. Inoltre, si è anche discusso della vicenda che vede coinvolto l’ex Presidente della Generalitat de Catalunya Carles Puidgemont, sottolineando che le controversie di natura politica che non trovano soluzioni istituzionali, ma vengono affidate al giudizio dei Tribunali, rappresentano una sconfitta per tutti. Ricordo peraltro che dal referendum consultivo organizzato il 1° ottobre 2019 in Catalogna hanno preso avvio le vicende giudiziarie in questione, che hanno coinvolto poco meno di 4.000 persone oltre a Puidgemont.»

Infine, il Presidente del Consiglio ha evidenziato che a febbraio scorso, l'Ufficio di Presidenza ha accettato la donazione da parte di Enrico Marcoz della macchina da scrivere Remington appartenuta a Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio Valle. «Il donatore ha chiesto che il bene fosse valorizzato - ha detto Bertin -: abbiamo quindi deciso di realizzare una teca con pannello esplicativo, che abbiamo posizionato nel foyer del Consiglio. Nel rendere omaggio a Federico Chabod si vuole anche ricordare la storia del Consiglio Valle ed esercitare la memoria storica della nostra comunità.»