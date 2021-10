Aosta: Al via cantiere teleriscaldamento in via Chambéry

Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di tubazioni della rete del teleriscaldamento, tramite un’ordinanza il Comune di Aosta ha istituito importanti modifiche temporanee alla circolazione.

Sono in vigore da oggi lunedì 4 sino a venerdì 15 ottobre in via Chambéry, all’altezza dei civici 52/55, dopo l’intersezione con via Lys e comprendono: chiusura della corsia Nord e della corsia centrale di via Chambéry, dopo l’incrocio con via Lys, con restringimento della sede stradale a una sola corsia per il transito con senso di marcia Ovest - Est (corsia Sud); limite di velocità a 25 kmh prima dell’inizio del cantiere, con corsia asimmetrica.