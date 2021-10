A. Bertin, 'Ufficio Presidenza Consiglio Valle non ha mai deliberato precedenza vaccinazione a chicchessia'

"Scopro, con sorpresa, dai giornali di essere indagato. Confermo quanto già da me dichiarato in altre occasioni" ovvero "che, nello specifico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non ha mai assunto una deliberazione sulla questione".

E' quanto dichiara oggi il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in relazione all'inchiesta della Procura di Aosta su presunte irregolarità nel piano vaccinale in cui lo stesso Bertin è accusato di aver reso false dichiarazioni agli inquirenti delegati dal pm.

Nello specifico, secondo la procura il Presidente dell'Assemblea, interrogato dai carabinieri del Nas, avrebbe 'distratto il corso delle indagini' negando di aver autorizzato la somministrazione del vaccino Covid ai consiglieri regionali ultrasessantenni, circostanza che invece sarebbe invece emersa durante le indagini: per la Procura, in un messaggio whatsapp a loro indirizzato Bertin aveva confermato la precedenza vaccinale decisa nei loro confronti dall'Ufficio di presidenza. "Non è andata così" assicura Bertin, che ha dichiarato di poter dimostrare la propria estraneità alla contestazione e di non avere alcuna intenzione di dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio.