Autotest, sierologici e salivari non consentono l'ottenimento del green pass

"In base alle recenti disposizioni del ministero della Salute, gli autotest rapidi, i test sierologici e i test salivari non consentono il rilascio di green pass a persone non vaccinate, a meno che non siano accompagnati da ulteriori evidenze circa l'effettiva guarigione dal Sars Cov-2. In difetto di tali evidenze, i non vaccinati posso ottenere unicamente un green pass". E' quanto affermano i vertici sanitari della Usl valdostana, che hanno recepito gli aggiornamenti del 15 settembre scorso circa il rilascio del green pass ai non vaccinati.

Attualmente dunque, tra le opzioni per ottenere la Certificazione verde Covid-19 è compreso anche essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

I test validi per ottenere il Green Pass sono i seguenti:

- tampone molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo.

Tampone antigenico rapido effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei: permette di evidenziare rapidamente (30-60 minuti) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da Covid-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 12 mesi.

La Usl fornisce indicazioni sulle modalità di effettuazione dei test e sulle diverse tipologie al link http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=2131&l=1 .