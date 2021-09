Al cineteatro 'De la Ville' di Aosta l'assemblea per riorganizzare la diocesi

Per la prima volta si terrà venerdì 1 ottobre alle ore 20,45, al Cinéma Théâtre De la Ville di Aosta, in via Xavier De Maistre ad Aosta, si terrà un incontro pubblico nel quale il vescovo della diocesi valdostana, monsignor Franco Lovignana, presenterà gli orientamenti per l'anno pastorale 2021-2022, con particolare riguardo all'assemblea diocesana che si celebra quest'autunno.

Con l'assemblea, si conclude il 'cammino di discernimento' iniziato due anni fa sulla riorganizzazione territoriale della diocesi, tema caro al vescovo Lovigana anche e soprattutto per il riavvicinamento dei giovani alla Chiesa.



"Riflessioni approfondite allo scopo di definire un intervento necessario, ancorché difficile, al consolidamento della vocazione e della missione delle nostre parrocchie" spiega la diocesi.

L'incontro sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di radio Proposta in Blu e in streaming sul sito www.radiopropostainblu.it.