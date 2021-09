TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Domenica 26 settembre

ore 11 ad Aosta, in piazza Chamoux, celebrazioni per la 39a Giornata nazionale del Donatore di sangue FIDAS, la federazione italiana delle associazioni dei donatori di sangue. Partecipa il Consigliere segretario dell'Assemblea Luca Distort.

ore 17,30, ad Aosta, nella chiesa di Santa Croce, l'esibizione di Marina Omelchenko conclude il 52° Festival internazionale di concerti per organo, organizzato dall'associazione culturale Le Clavier con il sostegno dell’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, del Consiglio Valle e delle Amministrazioni comunali coinvolte.

Martedì 28 settembre

ore 14,30, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 29 settembre

ore 9, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", convocata dal suo Vicepresidente Claudio Restano, per esprimere parere, in sede consultiva, sulla proposta di atto amministrativo della Giunta regionale che contiene le disposizioni applicative e disciplina i procedimenti di concessione dei contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ai sensi della legge regionale n. 15/2021). I Commissari tratteranno anche la proposta di legge del gruppo Lega VdA per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia, di cui è relatore il Consigliere Andrea Manfrin.

ore 9,30, ad Aosta, nella chiesa dell'Istituto Don Bosco, celebrazione della Santa Messa in occasione del Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. Partecipa il Vicepresidente del Consiglio Paolo Sammaritani.

Giovedì 30 settembre

ore 14,30, convocazione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per trattare in sede referente la proposta di atto amministrativo concernente l'approvazione del quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030.

Venerdì 1 ottobre

ore 10, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, partecipa, in videoconferenza, alla riunione del Coordinamento dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.