Tourisme de randonnée: une rencontre à l’Université

Le tourisme de randonnée est un produit touristique très tendance. Au cours des dix dernières années en effet, le nombre de séjours avec randonnée a nettement augmenté, porté par le besoin croissant des clientèles touristiques, principalement urbaines, de reconnexion à la nature, de slow travel et de voyage écoresponsable, de découverte d’un territoire (paysages et oenogastronomie).

En France par exemple, la randonnée est la première activité sportive pratiquée par les Français en vacances (données 2019). D’autres études montrent que ce type de tourisme touche de nouveaux publics (âge, buts mais aussi provenance, puisque depuis la Covid-19, il intéresse aussi le tourisme de proximité) et profite davantage aux communautés locales.

On observe, par ailleurs, la certification de routes et d’itinéraires culturels de randonnée sur l’ensemble du territoire européen. Ces nouveaux labels d’excellence ont un impact sur le renouvellement de l’offre de produits touristiques aussi bien que sur la mise en valeur de paysages identitaires et la participation active de communautés locales. Ces dernières militent et s’engagent dans des dynamiques contemporaines (écologique, sociétale, médiatique) liées aux patrimoines locaux et à leur développement. Ces deux journées d’études et de formation ont pour but de faire rencontrer, dialoguer les chercheurs et les acteurs du territoire impliqués dans la gestion, la valorisation, la promotion des circuits de randonnée, en particulier du tout jeune Cammino Balteo.

Seront donc abordées les questions autour de l’attractivité et de la promotion du tourisme de randonnée, mais aussi des études de cas qui amèneront à réfléchir sur les liens entre l’offre touristique et la valorisation du patrimoine local (matériel, immatériel, naturel), entre les habitants, les collectivités territoriales, les bénévoles et les touristes.

Les chercheurs et participants questionneront encore les questions liées à la qualité de l’offre et à sa labellisation et donc à sa mise en réseau. La problématique de la gestion et la régulation de flux touristiques qui par endroit ou à l’occasion de manifestions sportives peuvent se « massifier » sera interrogée, tant dans ses impacts environnementaux et sociétaux qu’au niveau de ses retombées économiques.

Enjeux participatifs, économiques et dynamiques culturelles » en partenariat avec l’Université Pasquale Paoli de Corte et Avignon Université et avec le soutien de l’Assessorat régional des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce. Les rencontres auront lieu à l’Université de la Vallée d’Aoste, 2A chemins des Capucins, Aoste. Réservation obligatoire sur le site www.univda.it.