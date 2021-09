Le Valais à la Une. Un siècle vu par les médias

À l’occasion des 100 ans de l’Association de la presse valaisanne (APVs), une grande exposition met en lumière les enjeux et les défis des médias valaisans. Accueillie par la Fondation Pierre Gianadda, la manifestation est réalisée en collaboration étroite avec deux sections d’impressum : Photojournalistes suisses et l’APVs.



Le parcours dans les trois étages du Vieil Arsenal est basé sur le travail des médias, dans une dynamique où le passé éclaire et dialogue avec le présent. En effet, aux premières loges des événements, témoins des évolutions, les femmes et les hommes des médias ont pris le difficile parti d’informer et de réfléchir sur ce qui se passe et change le destin des gens.



L’exposition a pour ambition de montrer le travail des journalistes et des photojournalistes à travers un siècle d’événements et de reportages en tous genres : ouverture du tunnel du Simplon, construction de la Grande Dixence, inondations du Rhône, droit de vote des femmes, drame de l’OTS, vigne à Farinet, catastrophes de Gondo et d’Evolène, scandale du fluor, finales du FC Sion, Gay Pride, pandémie Covid-19 et bien d’autres sujets encore. Cela est réalisé à travers la présentation d’événements, de personnes et de techniques sous la forme d’extraits de presse, de plus de 400 photographies, d’archives radiophoniques et télévisuelles, d’objets et d’entretiens filmés spécialement réalisés pour cette occasion.



Bilingue, captivante et vivante, l’exposition s’appuie sur les souvenirs marquants des journalistes, photographes, caricaturistes. Elle est le résultat d’un dialogue actif entre les organisateurs et les différents médias travaillant en Valais. Au total, une centaine de journalistes, reporters et photojournalistes racontent en mots et en images comment ils pratiquent leur métier, parfois envers et contre tout : une véritable expérience humaine à savourer sans modération au Vieil Arsenal.



L’exposition a bénéficié de la collaboration de partenaires de la presse écrite (Le Nouvelliste, Walliser Bote, Le Temps), de l’agence Keystone-ATS et des médias audiovisuels (Radio Télévision Suisse, Canal 9, Radio Chablais, Rhône FM, Radio Rottu).



Elle a été rendue possible grâce au soutien financier de la Loterie Romande, de la Fondation Léonard Gianadda Mécénat, de l’Association de la presse valaisanne et du Service de la culture de l’État du Valais.

Sophia Cantinotti et Jean-Henry Papilloud, Commissaires de l'exposition