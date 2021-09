A Nus due classi scolastiche in quarantena Covid

Due classi dell'Istituzione scolastica 'Mont Emilius 1', plesso di Nus, sono state poste in quarantena preventiva per Covi-19.

Si tratta di una classe dell'infanzia e una della scuola media, secondo quando riferito dal sindaco Fabio Grange.

In entrambe le classi un alunno è risultato positivo ed è scattato come da protocollo l'isolamento fiduciario per i ragazzi che sono stati a contatto con i due contagiati.

La scuola è iniziata lunedì e il Comune ha ricevuto ieri la segnalazione dalla segreteria.