TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 18 settembre

§ ore 16.30, a Cogne, in piazza Chanoux, evento di presentazione di "Tsanten de Cogne l’esprit et l’esplendeur", il volume di Cesare Charruaz e Carlo A. Rossi, pubblicato col sostegno del Consiglio regionale, che raccoglie una selezione di 82 canti noti a Cogne adattati a più voci. Interviene il Consigliere segretario Corrado Jordan.

Domenica 19 settembre

§ ore 10.30, a Oyace, nei pressi della Chiesa, inaugurazione delle sculture realizzate nell'ambito del progetto "Chez nous", organizzato dal Comune di Oyace e dal Consiglio Valle. Partecipa il Consigliere segretario Corrado Jordan.

Martedì 21 settembre

§ ore 9.30, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per nominare il relatore del disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale l'8 settembre scorso, che disciplina la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica; in merito, sarà sentito l'Assessore regionale alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi. Sarà nominato il relatore di un altro disegno di legge, presentato il 10 settembre, che contiene disposizioni relative al Programma di sviluppo rurale e alla proroga di termini in agricoltura; per questo provvedimento sarà sentito l'Assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet.

§ ore 12.00, Conferenza dei Capigruppo.

§ ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per programmare i propri lavori.

§ ore 15.15, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", convocata dal suo Vicepresidente Claudio Restano, per programmare i propri lavori.

Mercoledì 22 settembre

§ ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 23 settembre

§ ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

§ ore 9.30, a Champoluc di Ayas, nel Centro congressi Monterosa Spa, prima giornata della sesta edizione del Seminario biennale sulle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione elettronica, organizzato dal Corecom della Valle d'Aosta. Aprono i lavori il Presidente Corecom VdA, Pierpaolo Civelli, e la Coordinatrice del Coordinamento nazionale Presidenti Corecom, Marianna Sala.

Venerdì 24 settembre

§ ore 9.00, ad Aosta, Hostellerie du Cheval Blanc, inizio dei lavori del 59° Congresso nazionale FIDAS, la federazione italiana delle associazioni dei donatori di sangue. Partecipa il Vicepresidente dell'Assemblea, Aurelio Marguerettaz.

§ ore 9.30, a Champoluc di Ayas, nel Centro congressi Monterosa Spa, seconda giornata della sesta edizione del Seminario biennale sulle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione elettronica, organizzato dal Corecom della Valle d'Aosta. Interviene in chiusura dei lavori il Consigliere segretario Luca Distort.

§ ore 14.30, riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per audire, in modalità telematica, il Presidente, l'Amministratore delegato e il Direttore generale della società CVA Spa in merito al disegno di legge in materia di operazioni societarie della Compagnia Valdostana delle Acque e al suo piano Piano strategico 2021-2025.

§ ore 17.30, a Cogne, alla Maison Gérard Dayné, presentazione del libro "Un Gran Paradiso di Sci", realizzato in occasione dei 100 anni dello Sci Club Gran Paradiso. Partecipano il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, e il Consigliere segretario Corrado Jordan.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.