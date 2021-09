La Usl avvia le sospensioni dei sanitari non vaccinati Covid

Un medico, 22 infermieri, 12 operatori socio sanitari-Oss, cinque tecnici di radiologia, e 12 lavoratori di altre patologie sanitarie non vaccinati contro il Covid-19 senza esonero per patologie incompatibili, da martedì 14 settembre potranno essere sospesi dal lavoro. Cinquantadue persone per le quali sono previsti, come sanzione accessoria, il demansionamento o il blocco della retribuzione.

All'ultima lettera di sollecito, inviata dalla Usl a 80 sanitari non vaccinati, loro non avevano risposto e non hanno mai fornito esonero vaccinale.

Massimo Uberti, commissario della Usl VdA, ha ribadito che "per i sanitari che senza motivazioni valide decidono di non vaccinarsi è prevista la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2".

Domani sarà ancora valutato l’impatto delle sospensioni sull’organizzazione e l’attività di ospedali, poliambulatori e Usl, poi saranno preparate le delibere autorizzative.

"Come intendono sospendere? Gradualmente o tutti insieme? Come lo reperiamo il personale per sostituire chi verrà sospeso?". Le domande se l'è poste Pietro Trovero, segretario regionale della Funzione Pubblica Cgil. "Va bene assumere del personale a tempo determinato, come ci era stato detto - prosegue Trovero - ma ci sono i tempi burocratici per assumere e soprattutto è necessario un periodo di affiancamento per i nuovi assunti, non possiamo buttare la gente allo sbaraglio".



"Dall'azienda tutto tace per i sindacati", ha aggiunto Trovero, che conta di affrontare la questione mercoledì 15 settembre durante un incontro con i vertici aziendali, già programmato in precedenza per altre questioni. Fp Cgil vi parteciperà insieme ai colleghi della Fp Cisl e del Savt. "Proprio venerdì abbiamo fatto richiesta all'Usl per inserire nell'ordine del giorno dell'incontro anche il discorso vaccinazioni-sospensioni, non abbiamo avuto riscontri ma non usciremo di li senza aver ottenuto delle risposte".