Causa norme Covid salta Arrancabirra 2021

E' con un breve post bilingue su Facebook dal titolo "No party, no Arrancabirra. Sorry", che l'associazione Valle d'Aosta Trailers ha annunciato ieri l'annullamento dell'Arrancabirra 2021, gara goliardica di Courmayeur.

"Vogliamo baci, abbracci, musica alta, parlare con sconosciuti, fischiare i non bevitori e bere insieme dalla stessa lattina... ah no quello mai" scrivono gli organizzatori. "Una 'Arranca' senza tutto questo è sicuramente una bella corsa, in posti meravigliosi, con persone fantastiche. Ma non è l'Arranca. Continuate ad allenarvi, al bancone, al tavolo, fuori, dentro, in montagna, al mare, insieme o da soli. Ci vediamo nel 2022!".



L'Arrancabirra, arrivata alla 14esima edizione, è una gara di corsa in montagna con partenza da viale Monte Bianco a Courmayeur, con salita verso la val Sapin e arrivo al parco Bollino. Sul percorso sono presenti sei punti di ristoro, dove è possibile bere una lattina di birra che dà un bonus sul tempo della gara. I VdA Trailers sono al lavoro per organizzare il Tor des Géants, che partirà da Courmayeur venerdì 10 settembre.