Forze dell'ordine in allerta per manifestazione 'no vax' che però non c'è stata

Una decina di agenti di polizia, altrettanti carabinieri e pochi di meno i finanzieri, alle 9,30 di questa mattina hanno allestito un presidio di sicurezza in piazza Deffeyes ad Aosta, sotto le finestre del Palazzo regionale. Da controlli non meglio precisati o forse da una segnalazione diretta era giunta alla Questura l'informazione che alle 10 circa un gruppo di protestari 'No Vax' si sarebbe ritrovato, con cartelli, striscioni e magari qualche altra forma più originale di protesta, sul piazzale del Palazzo.

Il tam-tam dei giorni scorsi di giornali e televisioni sulla paventata escalation di intemperanze da parte dei contrari ai vaccini e al green pass e la presenza in forze delle divise ha destato più di una preoccupazione in alcuni dipendenti regionali, ma dopo un'ora e mezza di attesa è parso chiaro a tutti che non ci sarebbe stata alcuna manifestazione di protesta.

L'informazione, evidentemente, era sbagliata; agenti e militari sono rientrati, di 'no vax' in piazza nemmeno l'ombra.