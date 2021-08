Ragazza brutalmente aggredita e ferita ad Aosta

Forse volevano rapinarla ma molto più probabilmente stuprarla. Oppure solo 'regolare i conti' in modo violento. Indaga la Squadra mobile della questura sulla brutale aggressione a una ragazza avvenuta la notte scorso in corso Battaglione ad Aosta. Due uomini (ma potrebbe essere stato uno solo e l'altro avrebbe solamente assistito alla scena) armati di un collo di bottiglia l'hanno bloccata e trascinata nel passo carraio di un cortile, quello dove hanno sede una palestra e la sede del Pd. Qui, secondo alcune testimonianze ma soprattutto come dimostrano evidenti tracce di sangue, la ragazza è stata ferita presumibilmente con la bottiglia rotta e l'aggressione sarebbe potuta finire peggio se, allertati dalle grida, alcuni residenti della zona non avessero telefonato subito al 112. Una pattuglia della Volante è giunta per prima sul posto insieme al 118: la giovane è stata trasportata all'ospedale Parini, le sue condizioni cliniche non sono ancora note.

E' partita subito la caccia agli aggressori, che pare siano riusciti a dileguarsi e ora sono attivamente ricercati.

La Squadra Scientifica della polizia ha svolto accurati rilievi nel punto dell'aggressione e nelle zone circostanti, alla ricerca di ulteriori prove utili all'identificazione dei malviventi: qualcuno di loro potrebbe essere rimasto ferito nella collutazione perchè la ragazza si sarebbe ribellata con tutte le proprie forze. Le videocamere di sorveglianza della zona potrebbero contribuire all'individuazione dei responsabili dell'agguato.