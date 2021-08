Arvier: Per la rassegna cinema all'aperto The Truman Show

La proiezione si terrà nella gradevole cornice dell’Area Verde posta nella piccola conca ai piedi del castello di La Mothe e sarà introdotta da Gianluca Gallizioli, Presidente de L’Ennesima Associazione sul Cinema e da Stephania Giacobone, scrittrice e attrice valdostana, che dibatteranno sul tema della distopia e del controllo della privacy.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Comunale, in collaborazione con Aiace, Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai che opera anche in valle per la promozione e la diffusione del cinema di qualità e con il Liga Café di Arvier, che distribuirà pop corn omaggio per tutti i presenti,

La partecipazione è gratuita e soggetta al controllo del Green Pass.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il n. 320 4367145.

«The Truman Show»: trama, trailer, perché vederlo

Vita e reality si intrecciano nella commedia cult interpretata da Jim Carrey e diretta da Peter Weir nel 1998.

La vita di Truman Burbark, un agente assicurativo sui trent'anni, che vive sull'isolotto di Seahaven, con la moglie infermiera, è seguita dalle telecamere di una produzione televisiva sin dalla sua nascita. Ma lui è assolutamente all'oscuro di essere da sempre il protagonista di un reality show di grande successo.

A un certo punto comincia a rendersi conto di alcuni fenomeni strani, inspiegabili, che si verificano attorno a lui. Progressivamente si convince di essere manipolato da qualcuno. Diventa ribelle, insofferente alla sua routine e cerca alternative progettando viaggi, esperienze diverse ma tutti i suoi tentativi incontreranno ostacoli.

Non c'è niente di reale nell'esistenza di Truman, come spiega il regista dello show Christof agli spettatori, con l'aiuto di una serie di flashback: frutto di una gravidanza non voluta, è stato "adottato" da una troupe televisiva; i luoghi che lui ama tanto, in cui è cresciuto, dove lavora, sono tutti costruiti. Anche le persone che rientrano nella sua sfera affettiva, a partire dalla moglie, sono solo attori. Insomma, la sua vita è solo un inganno. Per Truman sarà molto difficile uscire dal suo ruolo ma andrà fino in fondo.