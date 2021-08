Usl VdA sospende ricoveri non urgenti

"In considerazione del ripristino della piena operatività dell'ospedale" dopo l'ultima ondata di Covid-19 e "dell'atteso aumento della pressione sulle strutture ospedaliere nel periodo di metà agosto", l'azienda sanitaria Usl della Valle d'Aosta comunica "la sospensione dei ricoveri ordinari elettivi non urgenti".

Questa misura, praticamente identica a quella presa nell'estate dell'anno scorso, è "riferita alle attività mediche e chirurgiche in regime di ricovero ordinario programmato non urgente" e "sarà applicata per un periodo limitato alle giornate prima e dopo Ferragosto in base alla disponibilità di posti letto in ospedale".

Secondo l'Usl la sospensione "consentirà di garantire un'adeguata funzionalità dell'attività ospedaliera in un periodo di elevato afflusso turistico".