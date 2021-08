Undici nuovi contagi Covid da ieri in Valle

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 11 nuovi casi positivi al Covid-19 nella nostra regione. Sono invece 16 i guariti da ieri, pertanto gli attualmente contagiati sono scesi da 134 a 129, di cui cinque ricoverati all'ospedale Parini (due in più di ieri ma nessuno in terapia intensiva e 124 in isolamento domiciliare.

E' quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione redatto in base ai dati dell'Usl. Non si registrano nuovi decessi, pertanto le vittime dall'inizio della pandemia restano 473.