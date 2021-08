Gli 'Appetiti' di Luca Iaccarino alla Libreria Brivio di Aosta

'Appetiti', il nuovo libro del giornalista, scrittore e critico gastronomico Luca Iaccarino raccoglie ventisei storie vissute in prima persona dall'autore, che partono dal cibo per raccontare la vita che gli sta attorno, e viceversa.

Sarà presentato giovedi 12 agosto alla Libreria Brivio di Aosta, con l'autore e la moderatrice Simonetta Padalino.

Ventisei 'avventure gastronomiche', più tre 'intermezzi', di cui Iaccarino è stato il protagonista. Ha fatto il cameriere nel più famoso ristorante del mondo (l'Osteria Francescana di Massimo Bottura) e traversato il Mediterraneo a bordo di una nave di cuochi; ha provato il "social eating" e raggiunto Virgilio Martinez nel suo ristorante a Moray in Perù, a 3600 metri, nella valle degli Incas; ha mangiato trentanove piatti di fila a Copenaghen (pranzo al Geranium e cena al Noma) e si è seduto a tavola con i bambini delle mense scolastiche; ha raggiunto Ferran Adrià nel suo futuristico centro ricerche catalano e scovato una brace segreta in mezzo ai container del porto di Lisbona.

Alcuni dei reportage sono già apparsi su alcune testate, ma ci sono diversi testi inediti realizzati per l'occasione, come un'avventurosa battuta di pesca nel Mar Ligure, una caccia ai tartufi senza tetto né legge in stile "Fargo" e l'uccisione solenne di un maiale dalle cui cosce nascerà il celebrato culatello.

'Appetiti' è un libro per golosi e gastronomi, ma anche per consumatori consapevoli. Prefazione di Mario Calabresi. Luca Iaccarino è un giornalista e critico gastronomico nato a Torino il 16 settembre del 1972.Scrive di cibo per il Corriere della sera e D-La repubblica, ha scritto diversi libri a tema e collabora con Edt per la stesura di alcune guide Lonely Planet