Ladri dal Piemonte in azione in bassa Valle

Sono stati identificati e denunciati due uomini, pregiudicati per reati contro il patrimonio, che nei giorni scorsi hanno compiuto furti in alcuni paesi della bassa Valle. Risiedono in Piemonte e hanno raggiunto la nostra regione su un furgone; in pieno giorno hanno sottratto infissi e arredi dagli esterni di alcuni fabbricati privati ma a loro carico risultano precedenti per scassi notturni nonchè per truffa.

In un caso non si sono preoccupati di essere stati immortalati dalle videocamere di sorveglianza installati nei pressi di una casa dalla quale avrebbero rubato ferro lavorato di un certo pregio; quelle immagini hanno però permesso ai carabinieri di risalire alla loro identità. Furti analoghi sono stati segnalati in diverse zone tra Montjovet e Pont-Saint-Martin.