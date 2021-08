Batailles de reines, Marseille conquista l'arena ai piedi del Cervino

E' stata Marseille, bovina di 672 chilogrammi di Didier Bieller di Nus, a conquistare ieri nell'arena Royaume du Cervin di Breuil-Cervinia la seconda eliminatoria estiva delle Batailles de reines.

Marseille ha vinto in Prima categoria, avendo la meglio in finale su Rebelle (743 chili) di Enzo Marcoz di Brissogne; terze e qualificate per la finalissima regionale l'altra bovina di Marcoz, Diamant (705 chili) e Feisan di Mauro Chatrian di Valtournenche.

Nel secondo peso, successo di Ironie (571) di Luca Elex di Nus su Mistique (572) di Ivan Hérésaz di Verrès; terze Pinson (543) e Praga (556) entrambe della stalla di Roby Bich di Pontey.

In Terza categoria il "bosquet" è andato a Negro (521 chili) di Stefano Charrier di Quart, che in finale ha battuto Veloce (525) di Philippe Perron di Valtournenche; qualificate alla finale anche Jardin (527) di Mauro Chatrian di Valtournenche e Violetta (524) di Milvio Yeuillaz di Saint-Marcel.

La prossima eliminatoria, primo recupero del programma primaverile, sarà domenica 8 agosto a Pré-des-Allemands di Issime.