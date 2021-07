La Carovana delle Alpi fa tappa in Valgrisa

Si svolgerà in Valgrisenche il primo evento valdostano dell'edizione 2021 di Carovana delle Alpi, la Campagna estiva di Legambiente dedicata alla montagna, e in particolare all'arco alpino.

La Pro Loco di Valgrisa, insieme all'organizzatore di eventi outdoor Matteo Alberti, si è aggiudicata una delle due Bandiere Verdi assegnate in questa edizione in Valle.

L'escursione al Lago di San Grato, semplice ed adatta a tutti, segna anche il ritorno all'organizzazione di appuntamenti con partecipazione non solo virtuale.

Al termine dell';escursione, per chi lo desidera, sarà possibile gustare una merenda in compagnia presso un locale del luogo, a prezzo convenzionato. L'iniziativa è totalmente gratuita, esclusi il pranzo al sacco ed eventualmente il costo della merenda.

Ecco il dettaglio della giornata:

- ore 9.30: ritrovo dei partecipanti nel capoluogo di Valgrisenche, nel parcheggio presso il Foyer deFond, compattamento delle auto e trasferimento all'inizio del sentiero;

- ore 10: partenza per il lago San Grato. Dislivello in salita 522 m.- ore 12.30 circa: arrivo al lago e sosta per il pranzo al sacco;

- ore 14 circa: inizio del rientro, con arrivo previsto alle 16;

- ore 16.30: per chi lo desidera, merenda e conclusione della giornata.

Sono disponibili 25 posti. L'organizzazione di riserva di annullare l'escursione in caso di condizioni meteo avverse.

Info e prenotazioni tassativamente entro le ore 14 di venerdì 30 luglio telefonando dopo le ore 18, oppure inviando un SMS o un messaggio su WhatsApp o Telegram ad uno dei seguenti numeri: Denis 347-1237701; Alessandra 331-3107463.