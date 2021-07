Da martedì 3 agosto torna ad Aosta 'Strade del Cinema'

Torna dal 3 al 10 agosto, nella cornice del Teatro romano di Aosta, il festival internazionale di cinema muto musicato dal vivo 'Strade del Cinema' giunto alla 16esima edizione.

Al via dunque martedì 3 agosto con la proiezione di 'Visages d'enfants' di Jacques Feyder, per l'occasione appositamente musicato da Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura. Il 6 agosto sarà la volta di uno dei più divertenti film muti di tutti tempi, Sherlock Junior di Buster Keaton, accompagnato dal vivo dalla Banda Osiris. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con GiocAosta.



Segue, il 7 agosto, la proiezione di Uomini di domenica, firmato tra gli altri da Edgar G. Ulmer e Billy Wilder e musicato dal vivo da Daniele Furlat, tra i più importanti musicisti e compositori per immagini delle ultime generazioni (vincitore del Premio Ennio Morricone); mentre l'8 agosto prenderà il via, in prima serata, il laboratorio di musica applicata della Sfom. La formazione composta da Giacomo Costa (tromba), Michele Mammoliti (violoncello), Marco Lavit (chitarra), Fosco Zambon (Tastiera elettronica), Maz Martinetto (basso) e Gabriele Peretti (percussioni) musicherà dal vivo il film di Tod Browning Lo sconosciuto del 1927.

Tre gli appuntamenti sonori previsti dal calnedario di questa edizione: il primo King Kong, diretto nel 1933 da Merian C. Cooper e Ernst B. Shoedsack (5 agosto), Freaks di Tod Browning, ambientato nel mondo spietato dei fenomeni da baraccone (8 agosto in seconda serata), e Quarto Potere di Orson Welles, che quest'anno compie 80 anni (9 agosto). La rassegna si chiude il 10 agosto con la proiezione de Il Monello di Charlie Chaplin nella sua versione restaurata e risonorizzata con le musiche originali composte dallo stesso Chaplin.



La rassegna è organizzata dall'associazione culturale 'Strade del Cinema' con il sostegno dell'Assessorato regionale dei beni culturali, turismo, sport e commercio, del Consiglio Valle e del Comune di Aosta.

Tutti gli spettacoli si terranno a partire dalle 21,15 nell'area spettacoli del Teatro romani di Aosta.

Per informazioni su programma dettagliato, costo e acquisto biglietti, istruzioni per l'accesso, consultare il sito internet www.stradedelcinema.com .