Nuove Unità cinofile per i Vigili del Fuoco del Corpo Valdostano

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco può contare su tre nuove unità cinofile che hanno ottenuto le certificazioni per la ricerca su superficie e macerie.

La certificazione, rilasciata dalla Scuola Nazionale Unità Cinofile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha sugellato il percorso di formazione iniziato a novembre 2020 e terminato a metà luglio: il programma del corso ha previsto lezioni teoriche e addestramenti pratici per un monte ore totale di 360.

Durante le prima parte del corso sono stati affrontati argomenti volti alla conoscenza della componente “cane” trattando l’anatomia dell’animale, le principali patologie che possono colpirlo e altri aspetti sanitari legati alle attività di soccorso, oltre agli aspetti comportamentali e i relativi disturbi, al “linguaggio” utilizzato dal cane e alla lettura dei così detti “segnali calmanti”.

Inoltre sono state approfondite tematiche inerenti agli ambienti di lavoro in cui si troveranno ad operare le unità cinofile VVF: meteorologia, topografia applicata al soccorso e dissesti statici.Successivamente sono stati affrontati i principi di addestramento e le tecniche di base che hanno trovato immediata applicazione pratica nelle sessioni di obbedienza, palestra e ostacoli.Nella seconda parte, invece, il programma del corso ha previsto parti teoriche legate ai metodi e alle tecniche avanzate di ricerca che sono state messe in pratica nel campo macerie presso la sede della Scuola Nazionale UU.CC. a Volpiano (To) e nelle zone boscate limitrofe.

Le nuove unità cinofile del Corpo Valdostano sono Lucy, pastore belga Malinois, compagna del Vigile del Fuoco Coordinatore Andrea Celesia; Nina, pastore belga Malinois, compagna del Vigile del Fuoco Coordinatore Lorenzo Jorioz e Qora, pastore tedesco, compagna del Vigile del Fuoco Qualificato Luca Pison.

Tali unità sostituiscono tre cani che hanno raggiunto i limiti di età per il servizio di soccorso e nel caso dei vigili Celesia e Jorioz danno continuità alla loro già avviata esperienza di conduttori cinofili mentre per Pison rappresenta un nuovo ingresso nel Nucleo Cinofilo del Corpo.

Questo Nucleo conta 8 unità operative, tutte certificate per il lavoro di ricerca persone in vita disperse, smarrite o scomparse in superficie o in macerie a seguito di calamità naturali o crolli e possono operare su tutto il territorio regionale e nazionale: a titolo di esempio si ricordano gli interventi delle unità cinofile valdostane al terremoto dell’Aquila, di Amatrice, in occasione della valanga di Rigopiano o del crollo del Ponte Morandi.

In ultimo si richiama l’ultimo ritrovamento effettuato da un’unità del Corpo Valdostano in Piemonte, lo scorso 29 giugno che ha individuato in vita un anziano che era scomparso allontanandosi dalla casa di cura. Si allegano le foto di rito a conclusione del corso e un video esemplificativo di ricerca su maceria e della segnalazione che il cane effettua al ritrovamento della persona seppellita.