La Terra non si sta riscaldando: sta bruciando.

Ogni anno, 20 milioni di persone sono costrette a migrare a causa del cambio climatico. Se continuiamo così, si stima che entro 50 anni saranno un miliardo e mezzo a dover fuggire da temperature sahariane.



Stiamo vivendo uno dei più grandi sconvolgimenti dalla comparsa della vita sul nostro Pianeta ed è causato da un aumento globale di appena 1°C. Ma il fatto è che siamo sulla buona strada per i 3°C. In che mondo ostile e desolato vivranno i nostri figli?



La cosa più importante però è questa: POSSIAMO ancora ribaltare la situazione. Forse siamo l'ultima generazione a poterlo fare, e i prossimi cinque mesi sono critici.



Ci saranno due importantissimi vertici globali, nei quali si dovranno prendere decisioni vitali sul clima e sulla crisi delle specie. Potrebbe cambiare tutto, o niente. Ci restano 150 giorni per spingere i nostri leader a darsi una mossa, potenziare radicalmente il nostro team per sovrastare la lobby dei combustibili fossili, mobilitarci in massa e portare il mondo intero a sostenere il nostro ambizioso piano per salvare la natura.



La Terra non può più aspettare. Siamo protagonisti di un'epoca che determinerà il futuro dell'intero Pianeta. Dobbiamo tentare tutto il possibile: se anche solo 10mila di noi attiveranno una donazione settimanale ricorrente, potremo portare ancora una volta la voce dei popoli al centro dei vertici globali. Se hai mai pensato di donare, questo è il momento: fallo ora e lottiamo insieme per il futuro del nostro Pianeta:





A ottobre si terrà il vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità, per contrastare la crisi dell'estinzione delle specie con nuove efficaci protezioni per la natura. Dopo poche settimane sarà la volta della Conferenza delle Parti sul clima. Un'occasione unica per ottenere nuovi impegni per evitare la catastrofe climatica.

Non sarà facile, ma c'è speranza.

Quasi tutte le più grandi economie del mondo si sono impegnate ad azzerare l'inquinamento da combustibili fossili entro il 2050 e la pandemia ha dimostrato che grandi cambiamenti sistemici possono avvenire molto più rapidamente di quanto potevamo immaginare. L'umanità sta imparando che sul nostro bellissimo pianeta tutto è intimamente connesso.

Ma questa è un'emergenza e le promesse non bastano. Abbiamo bisogno di un'azione concreta e risolutiva. Pertanto ci dedicheremo a questo, anima e corpo, nei prossimi 5 mesi. Ecco il piano:

• Potenzieremo al massimo il nostro team di esperti di comunicazione e politica, ricercatori e organizzatori per fare pressione sui governi perché firmino e si impegnino a finanziare un nuovo solido piano per salvare la natura;

• Porteremo coraggiosi leader indigeni ai vertici, assicurandoci che il loro appello urgente per proteggere gli ecosistemi arrivi forte e chiaro;

• Pubblicheremo nuove indagini esplosive e punteremo i riflettori dei media sulle trame nascoste dell'industria dei combustibili fossili; e

• Aiuteremo a organizzare manifestazioni storiche, assicurandoci che i capi di Stato sappiano che il teniamo sotto controllo.

Le sfide che abbiamo davanti non sono più solo una vaga minaccia; sono una questione di sopravvivenza. Dobbiamo essere la potente voce della Terra esasperata, così potente da influenzare chi sta decidendo per il nostro futuro. Una piccola donazione ricorrente può fare un'incredibile differenza per il nostro movimento.

Nella battaglia per salvare il nostro mondo non ci sono certezze, ma tante grandi opportunità. In questi anni di marce, proteste e azioni insieme abbiamo creato delle opportunità d'oro per il futuro. Insieme stiamo cambiando il mondo, per questo mi sento colma di speranza come non mi sentivo da tempo. La speranza è forza. La forza per rialzarci, combattere e dare il massimo. Perché quando siamo uniti, il nostro movimento è capace delle cose più straordinarie. Esattamente quello di cui c'è bisogno in questo momento.

Con fiera speranza e determinazione, sempre,

Huiting, Mike, Chris, Marigona, Adela, Fra, Camille, Alis, Mouhamad, Bert e tutto il team di Avaaz

