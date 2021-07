LIBRARTE: Orfeo ed Euridice di Antonio Canova

Orfeo ed Euridice (1775-76) è un gruppo scultoreo in pietra di Vicenza realizzato daAntonio Canova, conservato nel Museo Correr di Venezia. Canova realizzò l'operaquando aveva soltanto diciotto anni. Egli nacque a Possagno (Treviso) nel 1757, in unafamiglia di scalpellini. Fu il nonno che impartì allo scultore le prime lezioni.

Le sculture sono ispirate alla vicenda di Orfeo ed Euridice, che racconta la storia delmusico Orfeo, che era lo sposo della ninfa Euridice, la quale, il giorno stesso delmatrimonio, morì avvelenata per un morso di un serpente.

(Le foto sono di Manuela Moschin)

Orfeo, disperato per lamorte dell’amata, scese negli inferi per riprenderla. Egli, però, dovette accettare di poterlasalvare soltanto a una condizione, ossia non avrebbe dovuto guardarla, fino a quando nonfossero entrambi usciti dalla vallata dell’Averno. Orfeo, invece, temendo di perderla dinuovo, poiché percorse un sentiero tortuoso e molto pericoloso, ebbe l’istinto di voltarsiper vederla.

Euridice, pertanto, fu risucchiata indietro, mentre tendeva inutilmente lebraccia per essere afferrata. Orfeo, nel tentativo di salvare la sua amata, scese un'altra volta negli inferi, dove trovò Caronte che lo scacciò. Il cantore rimase per sette giorni nella totale disperazione, rifiutando persino di nutrirsi. Infine si ritirò sul monte Ròdope.

Le sculture ritraggono l'istante doloroso della separazione tra i due. La drammaticità dellascena è ben visibile nell'espressione dei volti e nei gesti desolati degli sposi. Le statue inorigine erano collocate sui pilastri della villa del senatore Giovanni Falier ad Asolo inprovincia di Treviso. Attualmente sono esposte nel Salone da ballo del Museo Correr a Venezia.