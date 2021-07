Ivrea: Il Comune aderisce alla rete internazionale Sindaci per la pace Mayors for Peace

“Sono orgoglioso che il nostro comune faccia ora parte di questa rete che conta di oltre 8000 città associate nel mondo intero e ritengo che questo sia un altro passo significativo verso la sensibilizzazione di tutti affinché la pace e la definitiva messa al bando delle armi nucleari siano il perno di un mondo migliore” – dichiara il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli.

"Mayors for Peace" è un'organizzazione non governativa dell'Onu, presieduta dal Sindaco di Hiroshima, Matsui Kazumi, e coinvolge 8.037 città di 165 paesi e regioni nel mondo collegando in rete tutti i Sindaci aderenti. È impegnata nel favorire la pace tra i popoli, con l'obiettivo primario di mettere al bando le armi nucleari e, sia sul territorio nazionale che internazionale, a facilitare la collaborazione ed il coordinamento fra le città che sostengono il progetto di un’abolizione totale di armamenti nucleari. Il suo compito principale è il lavoro, in sede internazionale, atto a costruire una precisa consapevolezza riguardo il pericolo degli armamenti nucleari in vista di un disarmo generalizzato.