Torna 'Neve, cane, piede' con l'autore Claudio Morandini a Brivio Due

Arricchito di nuovi capitoli e inserito nella rinata collana di Bompiani 'Le Finestre', torna in libreria 'Neve, cane, piede', il romanzo di Claudio Morandini che ha vinto nel 2016 il premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante ed è diventato un sorprendente caso letterario.

L’autore ne parlerà con Cecilia Lazzarotto giovedì 22 luglio, alle 18, alla Libreria Brivio Due in piazza Chanoux 28/b ad Aosta.

È una piccola opera in bianco e nero, composta di pochi ingredienti e pochi personaggi(un vecchio solitario e folle, un cane socievole e parlante…), ma vi sentiamo risuonare ildramma, la commedia, il dubbio, lo spavento, l’assurdo e la risata. In essa la montagna èraccontata come un mondo primordiale e minaccioso, fatto di ombre e pietre, di schianti egemiti, con cui non si può che lottare, e in cui si sprofonda credendo di salire.

Claudio Morandini vive e insegna ad Aosta, dove è nato nel 1960. Tra i romanzi piùrecenti, oltre a 'Neve, cane, piede', con cui ha dato inizio alla sua personale, originale esplorazione della montagna, si ricordano 'Le pietre', 'Le maschere di Pocacosa' e 'Gli oscillant'i. I suoi libri sono tradotti in diverse lingue.