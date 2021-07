Edward Whymper Aventurier, reporter, alpiniste

Edward Whymper est l’un des personnages fondamentaux de l’histoire de l’alpinisme. Écrire sa biographie à quelque 150 ans de distance aurait été une épreuve de paléontologie. Heureusement, le travail a été fait une trentaine d’années seulement après la mort de cet alpiniste à la fois très célèbre et très méconnu.

Un travail remarquable par sa complétude et sa précision, œuvre de Frank Smythe, un autre alpiniste célèbre, qui a recueilli nombre de témoignages et a eu accès au journal intime de Whymper.Préface de Yves Ballu.

L’auteur Frank Smythe (6 juillet 1900 - 27 juin 1949) était un alpiniste britannique, conférencier et auteur de nombreux ouvrages sur la montagne et l'alpinisme, dans les premières années de l'exploration et de la conquête de l'Himalaya.

Il fit notamment avec Thomas Graham Brown les deux premières voies du versant est, dit versant Brenva, du mont Blanc : la voie de la Sentinelle Rouge (nom d'un rocher de la face, sous lequel ils bivouaquèrent) les 1er et 2 septembre 1927, et la voie Major (du nom du col Major entre le mont Blanc et le mont Blanc de Courmayeur), les 6 et 7 août 1928.