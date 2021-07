Al JB Festaz Patti Chiari per inserimento e erogazione servizi agli ospiti

Più di 500 nuovi ospiti sono stati accolti negli ultimi due anni dal J.B.Festaz, anziani a cui sono stati garantiti i migliori standard di cura ed assistenza grazie alle quattro diverse tipologie di servizi (Casa di riposo, RSA, UAP e NRTD) e alla professionalità delle persone che lavorano per assicurare loro un benessere costante e quotidiano.

Accogliere un nuovo ospite è un momento importante e delicato, sia per l’anziano direttamente coinvolto sia per i famigliari, che si trovano a gestire insieme aspetti emotivi, pratici e materiali: oltre alla richiesta di informazioni complete ed esaurienti, emerge la necessità di sviluppare un rapporto fiduciario tra l’utente, la sua famiglia e gli operatori della Casa di Riposo, anche attraverso una gestione corretta e trasparente degli aspetti più burocratici.

Tra questi rientra il contratto che viene sottoscritto dalle parti per regolamentare l’inserimento in struttura degli ospiti: a tal fine il J.B.Festaz ha predisposto un nuovo modello di accordo per l’erogazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali che prevede un’articolazione in tre diverse parti (Contratto, Regolamento e Informativa sul trattamento dei dati personali), già operativo dal 21 giugno per i nuovi ingressi e che entrerà in vigore entro il 30 settembre 2021 per coloro già inseriti presso la Maison de Repos.

Il nuovo modello di contratto, più articolato e performante rispetto a quello precedentemente adottato, presenta elementi di rilievo quali: un’anagrafica dettagliata e sempre aggiornata (dagli ospiti alle parti contraenti) ed un quadro informativo chiaro e completo all’utente (dalla determinazione della quota di contribuzione alle modalità di pagamento attraverso il sistema pagoPA).

Tutto ciò consentirà di gestire al meglio anche le fasi più delicate come le prestazioni e i servizi offerti o la corretta corresponsione della retta, garantendo all’ospite e ai suoi familiari non solo la necessaria informazione e corretta trasparenza, ma anche quel rassicurante sostegno per la scelta intrapresa.

Il documento è visionabile sul sito J.B.Festaz, sezione News (https://www.jbfestaz.it/j-b-festaz-nuovo-contratto-per-linserimento-degli-ospiti/).

Anche attraverso questi percorsi di accoglienza pensati per “andare incontro” all’utenza, alle sue esigenze e ai suoi bisogni passa l’impegno del J.B.Festaz: garantire una vita che valga la pena di essere vissuta, ogni giorno e ad ogni età.