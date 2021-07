Alpinisti in difficoltà sul Gran Paradiso e sul Monte Rosa

Due interventi del Soccorso alpino valdostano-Sav nel pomeriggio di oggi sabato 3 luglio per il recupero di due gruppi di alpinisti in difficoltà. Gli interventi sono stati condotti in contemporanea, via terra. Per entrambi non è stato possibile l'impiego dell'elicottero, a causa delle condizioni meteo avverse.

Una missione è stata effettuata per il recupero di tre alpinisti italiani bloccati lungo la traversata tra il Piccolo Gran Paradiso e il Gran Paradiso. Gli alpinisti si sono trovati in difficoltà a quota 3900 mt. a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità dovuta alla nube in quota.

Una squadra di tecnici del Sav è stata portata in elicottero quanto più vicino possibile. I soccorritori hanno raggiunto poi via terra la vetta del Gran Paradiso e sono poi scesi in cresta lungo la via normale, raggiungendo i tre. Recuperati con tecniche alpinistiche, sono in buone condizioni e non hanno avuto necessità di intervento sanitario. È in corso la fase di discesa, resa difficile dalla meteo; la previsione è di raggiungere il rifugio Vittorio Emanuele.

Anche l'altra missione, sempre via terra, è ancora in corso. Si tratta del recupero di alpinisti sul Monte Rosa. Dopo un primo contatto con un gruppo di alpinisti che ha detto di essere bloccato sul Cristo delle Vette, è partita la squadra del Soccorso Alpino Valdostano che sta tentando di trovarli, procedendo in piena bufera. Gli alpinisti che hanno richiesto soccorso (italiani) risultano non contattabili. Seguono aggiornamenti.