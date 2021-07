Pollein: Oltre 223 mila euro per adeguamenti strutturali e completamento lavori

Approvata dal Consiglio comunale di Pollein la terza variazione al Bilancio di previsione 2021/23, che ammonta a 223.402 euro (189mila euro a cui si aggiungono 35mila euro provenienti dall’avanzo vincolato).

Di questa importante cifra a disposizione della Giunta del sindaco Angelo Filippini, 33mila euro sono per la manutenzione delle aree verdi; 30mila euro circa per l’adeguamento statico e sismico della scuola dell’infanzia; 15mila euro per alcuni lavori al garage della Grand Place; 15mila euro per l’assunzione di personale a tempo determinato tramite agenzia interinale.

Altri 15mila euro andranno per l’affidamento dello studio di fattibilità per la progettazione e realizzazione di un dissabbiatore a servizio del Fosso colatore Les Iles; 13mila euro per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi; 13mila euro per l’acquisto di monitor della sala Giunta e della sala adiacente al Consiglio, 10mila euro per rimozione macerie dell’ex latteria sociale di Chenière, 10mila euro per l’aggiudicazione del nuovo appalto della mensa scolastica; 10mila euro destinati al rilievo di tutte le reti acquedottistiche; 7mila euro per la progettazione del parcheggio da realizzare in frazione Moulin; 5mila euro per l’adeguamento del servizio di telefonia.

Infine, 10mila saranno destinati alla creazione di una memoria lapidea presso il cimitero dove saranno ricordati tutti i parroci del Comune, in carica dall’Ottocento ad oggi.