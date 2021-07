Aosta: Verso implemento della rete di videosorveglianza

La Giunta Nuti lavora per implementare le iniziative volte a rafforzare le misure di protezione dell'incolumità personale della cittadinanza.

Va in questa direzione l'approvazione della proposta tecnica presentata dalla società di innovazione tecnologica InVa spa contenente lo studio di fattibilità per l’evoluzione e l’efficientamento del sistema integrato comunale di videosorveglianza.

In particolare, la prima fase proposta dalla società partecipata prevede il collegamento al sistema comunale di videosorveglianza delle centrali operative delle caserme dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, come già attuato per la Polizia di Stato e il Corpo associato di Polizia Locale nell’attività di controllo territoriale da remoto, con la possibilità di conservare le immagini ritenute utili per finalità di polizia giudiziaria.

"Il prossimo passaggio - si legge in una nota - sarà l’inclusione dei punti ritenuti più critici all’interno del quartiere Cogne, in ossequio alla richiesta presentata dall’Amministrazione comunale, in modo da aumentare la sicurezza percepita e il benessere dei residenti anche a seguito di alcuni episodi avvenuti negli ultimi mesi all’interno del quartiere".