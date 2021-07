Courmayeur ouvre télécabine e piscine à Plan Checrouit

Les télécabines de Courmayeur et la piscine alpine de Plan Chécrouit ouvriront au public demain, samedi 3 juillet. Les remontées mécaniques gérés par la Courmayeur Mont Blanc Funivie seront ouvertes tous les jours jusq'à dimanche 29 août. La téléphérique Gigante de Courmayeur et le télésiège Maison Vielle seront ouverts de 9h30. Dernier voyage du télésiège à 17h20 et dernier voyage de la téléphérique à 17h50.

La piscine alpine de Plan Chécrouit, à 1.704 mètres d'altitude, permettra de passer une journée de relax, avec solarium et snack bar et une température de l'eau entre 28 et 30 degrés. La piscine sera ouverte de 10h30 à 17h. Les passionnés de mountain bike, en achetant le ticket, pourront transporter gratuitement leurs vélos sur les remontées mécaniques.(DIRE)