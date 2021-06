La stangata dell'autonoleggio; da giugno a luglio-agosto i costi crescono in maniera esponenziale

Sono molti i cittadini che, in questi giorni, sono indaffarati nell’organizzazione delle vacanze estive, conciliando disposizioni e limitazioni dettate dalla pandemia, date dei richiami vaccinali, disponibilità delle strutture e budget a disposizione.

Proprio quest’ultima voce inciderà pesantemente sull’andamento della stagione turistica 2021: se da un lato c’è molta voglia di ripartire e di lasciarsi alle spalle il lungo periodo segnato dalla fase più acuta della pandemia, dall’altro le famiglie fanno ancora i conti con le gravi conseguenze che tale emergenza ha determinato sul piano economico.

Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il numero di cittadini pronti a concedersi una vacanza sarà stabile rispetto al 2020: quest’anno si attesterà a circa il 42% degli italiani. Per molti, circa 1/3, si tratterà di 3-5 giorni presso amici o parenti. La costante sembra essere il mezzo di trasporto: in molti sceglieranno infatti di viaggiare in auto, utilizzando la propria o noleggiandone una.

Proprio in relazione a tale aspetto emerge una delle principali criticità della stagione estiva alle porte: sono molti i cittadini che, in queste settimane, ci segnalano gravi rincari sul fronte del noleggio di automobili presso aeroporti, stazioni e porti.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha così deciso di avviare un monitoraggio dei costi nella settimana dal 22 al 28 Giugno, dal 16 al 22 Luglio e dal 16 al 22 Agosto, dal quale emergono fortissime differenze nei prezzi applicati.

Mediamente, nella settimana di giugno presa in considerazione, il noleggio di un’automobile (berlina di media grandezza a benzina), senza assicurazione supplementare e costi accessori, costa 379,22 Euro.

La stessa auto, nella settimana centrale di luglio presa in esame, costa 736,73 Euro, con un aumento del +84% rispetto a giugno. Ad agosto, infine, nella settimana dal 16 al 22, il costo per il noleggio ammonta mediamente a 706,95 Euro, con un aumento pari al +77% rispetto a giugno.

Guardando i dati nel dettaglio emerge che i costi più elevati vengono applicati a Bari, Palermo, Catania e Olbia. I rincari maggiori rispetto a giugno si hanno presso le stazioni di Milano Centrale, Torino e l’aeroporto di Napoli a luglio (con aumenti che raggiungono il +310%).

Anche rispetto allo scorso anno gli aumenti sono decisamente fuori controllo: ammontano mediamente al +45%, con picchi del +227% noleggiando l’auto nella settimana centrale di agosto.

Alla luce di questi incredibili rincari abbiamo inviato una segnalazione all’AGCM e all’ART, invitandole ad approfondire le dinamiche di tali costi e ad intervenire per fronteggiare le speculazioni in atto, come già avvenuto in occasione dei prezzi dei biglietti dei treni in occasione delle vacanze natalizie.