In valle sette giorni di concerti per la Festa europea della Musica

La musica come motore per la ripartenza, cui dedicare un'intera settimana di concerti. Questo il leit-motiv della conferenza svoltasi oggi nella sala del Celva ad Aosta in occasione della Festa europea della Musica, che si terrà in Valle da giovedì 17 a giovedì 24 giugno prossimi.

La programmazione debutterà venerdì 18 giugno con l'esibizione del gruppo jazz Groovin Around alle 18, 30 al Teatro Splendor; seguirà il 19 giugno alle 17 a Saint-Vincent il concerto del duo Colapesce e Dimartino; il 20 di giugno sarà la volta di "Squilli di musica" che vedrà l'esibizione di 12 gruppi musicali valdostani in altrettanti comuni del territorio; il 21 toccherà alla maratona musicale della Sfom alla Torre dei Balivi.

La Scuola di Formazione Orientamento Musicale aprirà poi le sue porte al pubblico nella giornata di martedì 22 giugno, con una serie di dimostrazioni musicali nel suo giardino. Mercoledì 23 giugno, alle 20.30 nel criptoportico andrà in scena l'opera Variazione sulla peste di Camus, per quartetto e voce recitante.

Ultimo appuntamento giovedì 24 giugno con le visite guidate all'area megalitica, durante le quali verrà eseguita la colonna sonora del sito, composta ad hoc da Giovanni Solimar.