Si' al piano anticrisi da e assestamento di bilancio

Come anticipato in mattinata, dopo un nuovo confronto con le forze politiche la Giunta regionale ha approvato questo pomeriggio il disegno di legge di assestamento del bilancio 2021: sono 129 milioni di euro provenienti dall'avanzo di amministrazione 2020, dei quali 80 sono destinate come misure di sostegno all'economia valdostana colpita dall'emergenza Covid-19.

Gli interventi prevedono un bonus per le partite Iva, contributi agli investimenti, indennità per i lavoratori che abbiano subito perdite di reddito a causa dell'emergenza; 27 milioni 600.000 euro sono destinati al finanziamento straordinario della spesa sanitaria regionale per far fronte all'emergenza; altri tre milioni di euro serviranno per il potenziamento dei servizi nell'ambito dell'istruzione. Infine, 15 milioni sono destinati alla compensazione delle minori entrate, per garantire l'equilibrio di bilancio.



Il provvedimento è stato elaborato negli ultimi due mesi e "ampiamente condiviso tra le forze politiche di maggioranza e opposizione", oltre a essere stato concertato con la Chambre Valdôtaine, con le parti sociali e con gli enti locali. È stato trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali-Cpel per il parere obbligatorio previsto e sarà varato dalla 2ª commissione Affari generali domani e dal Consiglio Valle nella seduta di giovedì.