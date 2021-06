Consiglio Valle chiamato a nominare membri Commissione paritetica

L’ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Valle, convocata in sessione europea e internazionale nonché in via ordinaria, mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, è stato integrato da due punti.

I consiglieri saranno infatti chiamati a nominare i componenti di parte regionale della Commissione paritetica, di cui all'articolo 48bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 2/1993.

All'esame dell'Assemblea vi sarà poi il Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021-2023, su cui la quarta Commissione 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole all'unanimità nella riunione del 3 giugno.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).