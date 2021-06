Tasse e rilancio turistico temi 'caldi' del prossimo Consiglio Valle

La riduzione o abolizione della Tari per le attività commerciali colpite dalla crisi da pandemia, la costruzione di un impianto di tiro a volo di Chatillon, la gestione dei cittadini stranieri richiedenti aiuto, il disegno di legge per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e le strategie per il rilancio turistico in vista della stagione invernale. Sono questi alcuni dei temi tra i 45 punti all'ordine del giorno che saranno affrontati nella prossima assemblea del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, convocata per mercoledì 9 e giovedì 10 giugno a partire dalle 9.



I primi due punti all'ordine del giorno saranno trattati in sessione europea e internazionale: verrà in primis esaminata la relazione sull'attività di rilievo europeo e internazionale svolta dalla Regione nel 2019 e nel 2020 e successivamente l'aula discuterà sulle linee di indirizzo programmatiche delle attività internazionali per la sedicesima legislatura.

I restanti punti all'ordine del giorno -comprese due mozioni rinviate dalla precedente riunione del Consiglio- saranno affrontati in seduta ordinaria.