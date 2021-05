TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 31 maggio

ore 11,30 - il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, partecipa in videoconferenza all'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Martedì 1 giugno

ore 9 - convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", per nominare il relatore della proposta di legge del gruppo Pour l'Autonomie che modifica la legge regionale n. 5/2000 sulle norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione. Sul provvedimento sarà sentito il Consigliere primo firmatario, Mauro Baccega.

ore 10 - riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per sentire il Sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, Paolo Di Nicuolo, e del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Riccardo Jans, in merito alla questione riguardante l'ordine di demolizione di alcuni immobili nel comune di La Thuile. Successivamente, sarà sentito il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, nell'ambito della trattazione della proposta di legge presentata dal gruppo Lega VdA sulle disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso. Infine, la Commissione programmerà i lavori dell'esame della petizione popolare concernente l'opposizione all'apertura di una cava di ghiaia in frazione Chetoz a Quart.

Venerdì 4 giugno

ore 14.30 - riunione dell'Ufficio di Presidenza.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.