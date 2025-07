Iniziato in Commissione l'esame della terza variazione al bilancio 2025-2027 della Regione

La seconda Commissione "Affari generali", riunita oggi lunedì 7 luglio 2025, ha avviato l'esame del terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2025-2027 della Regione, nominando il Presidente Antonino Malacrinò quale relatore.

Composto di 64 articoli, il disegno di legge è stato presentato dalla Giunta regionale il 1° luglio e prevede l'iscrizione nel bilancio regionale di maggiori entrate per un totale di 85,22 milioni di euro distribuiti su tre anni: 30,7 milioni nel 2025, 46,7 milioni nel 2026 e 7,8 milioni nel 2027.

Sul punto è stato sentito il Presidente della Regione, Renzo Testolin.

«La Commissione - riferisce il Presidente Antonino Malacrinò (FP-PD) - ha deliberato di audire gli Assessori regionali e i vertici della società controllata Cervino spa, per la quale è previsto un aumento di capitale per 70 milioni suddivisi nelle annualità 2025-2026 per il rinnovo del complesso funiviario Breuil-Cervinia/Plan Maison/Plateau Rosa.»